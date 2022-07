UBS: «Nessuna recessione, ma deve arrivare il gas russo»

I rischi - Non mancano comunque i rischi. Nel breve termine una carenza di forniture energetiche potrebbe offuscare le prospettive: un embargo o una brusca interruzione delle forniture russe comporterebbe probabilmente un ulteriore forte aumento dell'energia e potrebbe portare al razionamento del gas. Secondo l'economista di UBS Alessandro Bee, citato in un comunicato, questo non è attualmente lo scenario privilegiato: ma a suo avviso il rischio è aumentato in modo significativo.