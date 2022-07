Il "nobel della matematica" a due ricercatori attivi in Svizzera

A 37 anni Maryna Viazovska è la seconda donna a ottenere questo premio (la prima fu l'iraniana Maryam Mirzakhani nel 2014). La carriera della giovane matematica, nata a Kiev nel 1984, è stata precoce e appassionante. Dopo un Bachelor all'Università della capitale ucraina, ha proseguito con un Master a Kaiserslautern (D), prima di raggiungere l'Ateneo di Bonn (D), dove ha ottenuto il dottorato. Nel frattempo è diventata madre e nel dicembre 2016 è entrata a far parte della squadra dell'EPFL e dal 2018 è professoressa di aritmetica al politecnico federale di Losanna. È famosa nel mondo matematico per aver risolto il problema dell'"impacchettamento a sfere", cioè come delle sfere si possono disporre in uno spazio, in otto dimensioni.