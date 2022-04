La guerra spinge gli svizzeri ad acquistare la prima arma

BERNA - In principio furono i bunker, ora l'ansia spinge le pistole. In alcune città e cantoni svizzeri, circa un mese dopo l'inizio della guerra in Ucraina, è stata registrata un'impennata di richieste di permessi di acquisto di armi, ha riferito la radiotelevisione svizzero-tedesca SRF. A marzo, le richieste di tali permessi a Winterthur, per esempio, sono aumentate di oltre il 50% rispetto all'anno precedente, e il numero di richieste è addirittura raddoppiato nella città di Zurigo. Anche nei cantoni di San Gallo e Argovia le domande sono aumentate notevolmente. Winterthur pubblica le cifre assolute: mentre l'anno scorso sono state presentate circa 80 domande a metà aprile, quest'anno la cifra è salita a 127.

La prima arma - Per Tibor Szvircsev Tresch, dell'Accademia Militare del Politecnico di Zurigo, l'incremento è dovuto al maggiore bisogno della popolazione si sentirsi sicura. La guerra in Ucraina e la pandemia di Covid-19 fanno sì che la sicurezza sia considerata più importante della libertà personale.

L'esempio del cantone di Argovia mostra che non è possibile tracciare un profilo preciso di coloro che sono interessati ad acquisire un'arma, se non che per la maggioranza si tratta di individui che non ne posseggono una o che non sono ancora iscritti al registro delle armi, ha detto a SRF Corina Winkler, responsabile della comunicazione della polizia argoviese.

In teoria, i richiedenti dovrebbero indicare perché vogliono comprare un'arma se non è destinata ad essere usata con una società di tiro o per la caccia. Di fatto, però, questa parte del modulo è spesso lasciata in bianco. Questo rende difficile determinare le ragioni per cui alcune persone fanno questa scelta.