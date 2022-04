Aeroporti di Zurigo e Ginevra: per Pasqua raggiunti quasi i livelli del 2019

ZURIGO - Dopo due anni di magra per la pandemia di Covid-19, i passeggeri sono tornati in massa nei due maggiori aeroporti elvetici, di Zurigo e Ginevra, in occasione del lungo fine settimana pasquale. Rispetto al 2019 la frequenza è di circa il 70% per lo scalo di Kloten e di poco meno dell'80% per Cointrin.

A Zurigo per imbarchi e arrivi si sono contate 280'000 persone tra Venerdì santo e pasquetta, a Ginevra poco meno di 180'000, hanno indicato questa sera a Keystone-ATS portavoce dei gestori dei due scali.

A titolo di paragone per la quattro giorni di Pasqua di un anno fa, l'aeroporto di Zurigo aveva registrato una media di circa 13'200 persone al giorno, mentre l'anno prima di circa 850.