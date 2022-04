Chi accoglie di più?

BERNA - Sono 27'770 le persone fuggite dall'Ucraina registrate in Svizzera. La stragrande maggioranza (23'301) ha ottenuto lo statuto di protezione S, ha indicato ieri sera su Twitter la Segreteria di stato della migrazione (SEM). Rispetto a venerdì si osservano 1053 registrazioni in più e 1182 permessi S supplementari.

A titolo di confronto, in base alle informazioni della SEM che riportano i dati nazionali, in Germania i rifugiati ucraini sono 320'000, in Austria 51'000, in Italia 86'000 e in Francia 36'000. Questo per quanto riguarda i vicini della Confederazione, ma il grosso dei profughi è stato accolto da Polonia (2,6 milioni), Romania (678'000), Ungheria (414'000) e Moldavia (407'000).

Complessivamente secondo l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) 4,4 milioni di persone sono fuggite dall'Ucraina dall'inizio dell'offensiva russa, mentre altri 7,3 milioni hanno lasciato le loro abitazioni per rifugiarsi in un'altra regione del paese.