Aeroporto di Zurigo: a febbraio quasi un milione di passeggeri

ZURIGO - In febbraio i passeggeri volati da o per l'aeroporto di Zurigo sono stati 981'835, a fronte di appena 192'558 nello stesso mese dell'anno scorso, ma ancora il 52% in meno del livello registrato nel febbraio 2019.

Stando a una nota diffusa in serata dal gestore dello scalo Flughafen Zürich, i movimenti aerei sono stati 11'566, il 145% in più dell'analogo mese del 2021; nel confronto con tre anni prima si tratta però di una flessione del 41%. Il coefficiente di carico è salito in un anno di 22 punti percentuali al 67%.

Per quanto riguarda il settore cargo, lo scorso mese sono state trasportate 35'324 tonnellate di merci, il 24% in più di dodici mesi prima. Rispetto al febbraio 2019 risulta tuttavia una contrazione del 3%.