I ghiacciai continuano a ritirarsi

COIRA - Le abbondanti nevicate dell'inverno 2021 e l'estate più fresca del solito non hanno aiutato i ghiacciai. Nei Grigioni anche nel 2021 le lingue hanno continua a ritirarsi. È quanto fa sapere oggi l'Ufficio foreste e pericoli naturali del Cantone dei Grigioni.

Il Vadret da Morteratsch nell'Alta Engadina, per esempio, ha perso 57 metri rispetto alla misurazione dell'anno precedente, ciò che corrisponde alla media degli ultimi dieci anni. E più in generale, i ghiacciai si sono ritirati talmente tanto che le loro lingue si trovano su ripide pareti rocciose. In seguito a cadute di sassi e di ghiaccio permanenti, non è più possibile percorrerle senza pericolo, scrivono le autorità cantonali. Il Vadret dal Cambrena sul Passo del Bernina o il Glatscher da Punteglias in Surselva sono solo due esempi di questo fenomeno.

Altri ghiacciai, come il Vadret da Boscherina in Engadina Bassa o il Glatscher da Lavaz in Surselva, si sono sciolti così tanto che il loro margine del ghiacciaio è a malapena riconoscibile sotto il materiale detritico rimasto. In particolare nel caso di ghiacciai in fase di sgretolamento e di piccole dimensioni, distinguere detriti da ghiaccio si fa sempre più complicato. La maggior parte dei ghiacciai misurati nel Cantone dei Grigioni subirà questo destino quale conseguenza dei cambiamenti climatici.

I dati delle misurazioni annuali dei ghiacciai nel Cantone dei Grigioni sono disponibili sul servizio di carte cantonale (misurazione delle lingue dei ghiacciai) oppure su GLAMOS online.

Cantone dei Grigioni