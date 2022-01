Simboli nazisti: «La leggerezza si è diffusa»

BERNA - Durante la pandemia i simboli nazisti sono emersi più volte. Alcuni oppositori delle misure intraprese dai governi durante la pandemia hanno manifestato utilizzando saluti nazisti e stelle Ebree con la scritta "non vaccinati".

Tuttavia l'uso dei simboli, che provengono da uno dei più grandi crimini della storia dell'umanità, rimane impunito. L'uso e la divulgazione sono punibili solamente se simboleggiano un'ideologia razzista e viene promossa pubblicamente. Un atteggiamento nazista non è sufficiente.

Mercoledì la Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI) ha chiesto un divieto dei simboli nazisti. L'uso di questi ultimi è aumentato notevolmente negli ultimi anni, ha dichiarato a 20 Minuten il presidente dell'FSCI Jonathan Kreutner. «Che si tratti dei saluti nazisti in pubblico o delle stelle ebraiche utilizzate durante le manifestazioni contro le misure legate alla pandemia».

Tre mozioni per il divieto sono già pendenti in Consiglio nazionale. La consigliera nazionale Marianne Binder-Keller (PPD) chiede una base giuridica indipendente. La misura dovrebbe proibire e punire l'uso di simboli nazionalsocialisti noti al popolo, così come gli oggetti che li raffigurano, tra cui gesti, slogan, saluti, segni, bandiere e immagini.

I consiglieri nazionali del PS Angelo Barrile e Gabriela Suter hanno presentato iniziative parlamentari. Marianne Binder-Keller si aspetta che il parlamento voti a favore. In effetti, le iniziative del PS e del centro mostrano un sostegno trasversale.

Dopo la seconda guerra mondiale, i simboli nazisti erano completamente tabù nella società, ricorda Binder-Keller. «Sempre più spesso, si è insinuata una disinvoltura e una scarsa conoscenza della storia, come è successo ora in modo scioccante con le manifestazioni durante la pandemia.

Diverse organizzazioni si battono per un memoriale dell'Olocausto a Berna. Binder-Keller: «Se si erige un monumento in memoria di un crimine storico, si può anche vietare tutto ciò che lo deride».

In Germania, usare simboli del nazionalsocialismo comporta una multa o una pena detentiva fino a tre anni. Tuttavia, l'esperto del tema della violenza Dirk Baier prevede un basso effetto preventivo nel caso di un divieto. Questo è dimostrato, per esempio, dalle cifre in Germania. «Migliaia di crimini analoghi sono registrati nel paese ogni anno». A suo parere, tuttavia, un divieto dei simboli non dovrebbe essere giustificato principalmente da motivi di prevenzione. «Ma piuttosto con il fatto che rappresentano un pericolo per la convivenza democratica e pacifica e una società non può tollerare tutto questo». Gli esperti legali, tuttavia, non sono d'accordo (vedi box).