22.2.22 data ambita tra i futuri sposi

COIRA - Nei Grigioni, come in altri cantoni, sono in molti a volersi sposare il 22.2.22, nonostante si tratti di un martedì.

"Celebreremo sette matrimoni quel giorno", ha indicato all'agenzia Keystone-ATS Anton Capaul dell'Ufficio di stato civile Plessur di Coira. Una cifra elevata per un martedì, che di regola è il giorno della settimana meno richiesto. "La domanda è indubbiamente legata alla data particolare", ha aggiunto. Quel giorno nel capoluogo retico rimangono a disposizione solo due appuntamenti di prima mattina.

Anche nell'Alta Engadina la data è molto richiesta: "ciononostante possiamo esaudire praticamente tutti i desideri", ha dichiarato la responsabile del locale Ufficio di stato civile Irene Wüthrich. A suo dire quel giorno convoleranno a nozze anche coppie che non vivono nella regione e che vogliono celebrare il matrimonio nella mondana St. Moritz. Fidanzati esteri non si sono invece fatti avanti a causa della pandemia.

Stando a Capaul e Wüthrich la domanda è per contro "molto modesta" per il 2.2.22. A Zurigo - ad esempio - non è così: entrambe le date sono praticamente esaurite. Sia il 2 che il 22 febbraio saranno celebrati dieci matrimoni classici con cerimonia nella sala a ciò adibita, ha indicato una portavoce delle autorità cittadine. In entrambe le date saranno inoltre celebrate, in un'altra stanza, matrimoni senza cerimonia: mentre il 22 è già pieno, è ancora possibile ottenere un appuntamento per il 2.