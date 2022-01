Per affrontare le crisi future ci vorrà «una gestione più attiva»

BERNA - Secondo due ex membri della Task Force Covid, Marcel Salathé e Christian Althaus, la Svizzera deve prepararsi ad affrontare future ondate pandemiche. Per questo serve un'unità di crisi, scrivono in un testo per l'associazione "CH++".

«Col nostro scritto vogliamo gettare lo sguardo su crisi future, su cosa esattamente deve migliorare», ha detto Salathé in un'intervista pubblicata dal Tages-Anzeiger. La Svizzera parte da buone basi, come una forte economia e un ramo scientifico che coopera a livello internazionale, oltre a un eccellente sistema sanitario, ha aggiunto Althaus.

Quello che però manca, è una gestione attiva della crisi, con il problema che risiede soprattutto nella velocità delle decisioni. In una pandemia ore e giorni possono risultare fondamentali. Proprio per questo bisogna correggere i passaggi che rallentano le procedure. I due esperti suggeriscono quindi una cellula di crisi, che possa rende più efficiente lo scambio fra politica, sanità, economia, scienza e istruzione.