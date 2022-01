In 500 contro le mascherine alle elementari

BERNA - Circa 500 persone, tra cui numerosi bambini, hanno manifestato pacificamente questa sera a Berna contro l'obbligo della mascherina a scuola per gli allievi dal primo anno delle elementari. Un corteo ha attraversato la città vecchia fino alla Piazza federale.

Il provvedimento, deciso dal governo bernese il 23 dicembre scorso, che riguarda i fanciulli dal terzo anno di scolarità secondo il concordato HarmoS, quando i bimbi hanno un'età minima di sei anni, ha già suscitato malumore negli scorsi giorni.

Tra le 500 e le 600 persone sono scese in piazza ieri a Tavannes (BE) per manifestare la loro opposizione nel canton Berna francofono. Nella parte germanofona una petizione in linea che chiede la rinuncia a questa misura ha raccolto in pochi giorni circa 12'000 firme. È stata inoltrata al Cantone mercoledì scorso.

La misura, adottata anche in altri Cantoni, è stata contestata pure altrove questo fine settimana. L'altro ieri quasi 400 persone hanno dimostrato a Bellinzona davanti al Palazzo delle Orsoline, sede del Consiglio di Stato.

Nel canton San Gallo, un gruppo di privati, sempre ieri l'altro, ha indicato di aver inoltrato una petizione con 5962 firme affinché il provvedimento sia revocato con effetto immediato. A San Gallo dalla fine delle vacanze di Natale l'obbligo della mascherina vige dalla quarta elementare.