Oltre 63 mila casi, 233 ricoveri e 48 vittime

BERNA - La conta dei contagi in Svizzera si era chiusa, venerdì, con numeri da record. Il bollettino emanato dall'Ufficio federale di sanità pubblica (Ufsp) segnalava infatti 28'038 ulteriori infezioni venerdì, 32'239 giovedì e 31'109 mercoledì. Trascorso il fine settimana, i numeri non sembrano mostrare un'inversione di tendenza: nel weekend, infatti sono 63'647 le persone risultate positive al Covid (su 221'693 tamponi effettuati). L'Ufsp segnala anche 233 nuovi ricoveri e 48 ulteriori vittime.



Tra le corsie d'ospedale - L'onda Omicron continua a tenere alto il numero di positivi al tampone che oggi si attesta a quota 28,7%, ma che è in calo rispetto alla settimana scorsa (venerdì scorso era al 29.9%, giovedì addirittura al 34%). Oggi le unità di terapia intensiva di tutto il paese sono occupate al 73,7% (venerdì era il 78.9%), mentre i pazienti Covid-19 utilizzano il 30,2% (33.2%) dei posti letto disponibili.

La vaccinazione - Il 67.56% degli svizzeri ha già ricevuto due dosi di vaccino. Fra la popolazione oltre i 12 anni, la quota sale al 76,88%. Inoltre, il 67,69% delle persone con più di 65 anni e il 30,04% della popolazione hanno ricevuto la terza dose.

Omicron dominante - Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 1,4. La variante Omicron rappresenta il 56,3% dei casi esaminati, mentre Delta è al 43,7%.

Da inizio crisi - Dall’inizio della pandemia sono oltre un milione e mezzo i casi di Covid-19 confermati in laboratorio. In totale si contano 12'031 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 40'472.

Oltre centoquarantamila svizzeri a casa - In Svizzera si contano attualmente 106'795 persone in isolamento e 38'886 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.



