Nei Grigioni il boom di test ripetuti porta i laboratori al limite di capacità

COIRA - I test ripetuti nelle aziende e nelle scuole grigionesi vanno forte. Troppo forte. Tanto che i laboratori non ce la fanno più a fornire un risultato in tempi utili. Attualmente sono infatti oltre quarantamila i test settimanali che vengono analizzati. E i laboratori sono sovraccarichi in tutta la Svizzera, come si legge in una nota.

Ecco dunque che le autorità grigionesi corrono ai ripari, adeguando i test ripetuti alle capacità dei laboratori. Vengono limitati gli esami settimanali e chi presenta sintomi viene invitato a rivolgersi a una struttura riconosciuta (vedi box sotto).

Se con i provvedimenti in questione non sarà possibile ridurre il numero di test, le autorità prenderanno in considerazione anche altre misure, per esempio la sospensione dell'emissione di certificati Covid gratuiti.