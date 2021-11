L'allodola è l'uccello dell'anno per BirdLife

BERNA - L'allodola è l'uccello dell'anno 2022. Presente per secoli nei paesaggi agricoli aperti, è diventata sempre meno comune ed è seriamente minacciata dalla progressiva industrializzazione dell'agricoltura.

Come rappresentante delle numerose specie in pericolo delle zone agricole, l'allodola dimostra la necessità di un urgente riorientamento della politica agricola a livello nazionale, indica BirdLife Svizzera in un comunicato odierno. L'associazione ha quindi scelto questa specie come uccello dell'anno 2022.

L'allodola è uno dei migliori e più resistenti canterini tra quelli appartenenti alla nostra avifauna, sottolinea BirdLife: il maschio, con il suo talento canoro, cerca di conquistare la femmina.

L'allodola nidifica a terra, nei prati e nei campi. Già in aprile, le femmine depongono da quattro a cinque uova, che si schiudono dopo circa 12 giorni. I piccoli abbandonano poi il nido dopo altri 7-12 giorni: un tempo brevissimo che costituisce un record tra i nostri passeriformi, indica BirdLife.

Ma neppure questo straordinario adattamento è sufficiente per una nidificazione di successo, viene sottolineato. L'allodola non trova più né un luogo sicuro per nidificare né insetti e aracnidi sufficienti come cibo. Oggi, infatti i prati sono troppo concimati e falciati fino a sette volte all'anno, con la conseguenza che solo poche piante da fiore e pochi insetti possono sopravvivere, precisa BirdLife.

BirdLife/Vincent Legrand