Dardagny entra nella classifica dei borghi più belli della Svizzera

DARDAGNY - New entry tra i bellissimi del nostro territorio. Il villaggio vitivinicolo di Dardagny, in canton Ginevra, ha ricevuto il label di «uno dei borghi più belli della Svizzera». A farne parte sono ora 44 paesi disseminati in 16 cantoni, di cui quattro in Ticino: Ascona, Bosco Gurin, Morcote e Muggio.

Il villaggio di Dardagny è ubicato su un ampio promontorio che domina la selvaggia valle dell’Allondon all’estremità occidentale del Canton Ginevra. La vite e la sua coltivazione occupa un ruolo importante nell’economia del borgo e la superficie dei suoi vigneti, famosi per il Pinot nero, è raddoppiata durante la seconda metà del XX secolo. Immersa tra i suoi vigneti, la splendida cappella medievale di Malval risale al XIV secolo. La storia e lo sviluppo della località sono indissolubilmente legati al suo maestoso castello, il più grande del Cantone. L’edificio attuale è il frutto dell’unione di due case fortificate alla metà del XVII secolo.

Qui di seguito la lista completa dei borghi più belli: Aarburg (AG), Albinen (VS), Ascona (TI), Avenches (VD), Bergün (GR), Bosco Gurin (TI), Brigels (GR), Bremgarten (AG), Büren an der Aare (BE), Dardagny (GE), Diessenhofen (TG), Eglisau (ZH), Erlach (BE), Ernen (VS), Evolène (VS), Gersau (SZ), Grandson (VD), Grandvillard (FR), Grimentz (VS), Gruyères (FR), La Neuveville (BE), Le Landeron (NE), Lichtensteig (SG), Luthern (LU), Madulain (GR), Morcote (TI), Moudon (VD), Muggio (TI), Porrentruy (JU), Poschiavo (GR), Romainmôtier (VD), Rougemont (VD), Saillon (VS), Saint Saphorin (VD), Saint Ursanne (JU), Schwellbrunn (AR), Simplon Dorf (VS), Splügen (GR), Soglio (GR), Triesenberg (FL), Trogen (AR), Tschlin (GR), Valangin (NE), Yvorne (VD).