Un "Drämmli" per celebrare Roger Federer

BASILEA - L'azienda dei trasporti basilese BVB dedica a Roger Federer un tram tutto suo: da oggi fra le vie della città renana circola un convoglio con una livrea blu tutta particolare, caratterizzata da grandi immagini del campione di tennis nei momenti più alti della sua carriera.

Il convoglio è stato inaugurato oggi con una cerimonia a cui hanno preso parte anche lo stesso sportivo 40enne, i genitori e la moglie Mirka. All'interno dei veicolo gli appassionati potranno scoprire fatti emozionanti relativi a Federer, riferisce BVB in un comunicato. E chiunque voglia sentirsi (quasi) come un professionista del tennis potrà prendere posto sugli speciali sedili che ricordano la panchina di un campo da gioco.

«Siamo lieti di dare il benvenuto a questo tram molto speciale nella nostra flotta», si è rallegrato il direttore dell'impresa cittadina, Bruno Stehrenberger, citato nella nota. «Roger Federer appartiene a Basilea come i nostri bus e i nostri Drämmli» (cioè tram, nel dialetto locale). «Il tram forma una simbiosi perfetta».

A parlare è stato anche l'ex numero uno al mondo. «Il progetto mi piaceva molto», ha affermato Federer, a sua volta citato nel comunicato. «Ecco perché è un grande onore per me poter vedere in futuro il Drämmli sulle strade di Basilea». Da stasera il convoglio sarà in servizio su tutta la rete BVB.

keystone-sda.ch (GEORGIOS KEFALAS)