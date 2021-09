Ci sono più certificati che vaccinati e guariti messi assieme

ZURIGO - Finora in Svizzera sono stati emessi oltre sei milioni di certificati Covid. Solo a persone vaccinate. Ci sono anche circa quattro milioni di certificati per chi è guarito o è stato testato.

Secondo l'Ufsp, però, il tasso di vaccinazione è del 53,75 percento. Se misuriamo la quota di certificati rilasciati per le persone vaccinate rispetto alla popolazione totale - secondo l'UST 8'670'300 nel 2020 - il tasso di vaccinazione sarebbe già superiore al 69 percento. Come può essere?

Vaccinati all'estero - Il portavoce dell'Ufsp, Yann Hulmann, offre al Blick la seguente spiegazione: «Il numero di persone completamente vaccinate può differire da quello dei certificati Covid rilasciati per le persone vaccinate».

Ci sono quattro ragioni: da un lato, alcune persone si sono vaccinate all'estero e poi hanno fatto domanda per un certificato Covid in Svizzera. Questi sono registrati nelle statistiche dei certificati, ma non in quelle del numero di dosi di vaccino somministrate in Svizzera.

La seconda ragione, secondo Hulmann, sono gli errori nella registrazione, laddove «non si forniscono informazioni complete e poi si richiede un certificato corretto». Ad esempio nei casi in cui il nome completo, come indicato nel passaporto, non è stato inserito.

In terzo luogo, viene rilasciato un nuovo certificato anche a tutti coloro che hanno perso il vecchio. In ultimo, il numero di certificati emessi sulla pagina dell'Ufsp è aggiornato quasi quotidianamente, mentre il numero di persone completamente vaccinate è aggiornato ogni due o tre giorni.

In Svizzera, la scorsa settimana sono state somministrate 221.886 dosi di vaccino. Il tasso di vaccinazione è aumentato del 17% rispetto alla settimana precedente. Dall'inizio della campagna sono state somministrate un totale di 10'204'392 dosi.