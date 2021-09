Luce verde a un farmaco anti-colesterolo

BERNA - La multinazionale farmaceutica basilese Novartis ha ottenuto il via libera dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) per il suo farmaco Leqvio, un preparato per abbassare il colesterolo conosciuto anche con il nome di Inclisiran.

In particolare, il farmaco del colosso renano è stato approvato dallo scorso 9 settembre in Svizzera per il trattamento - in determinate modalità - dell'ipercolesterolemia. La decisione si basa su tre studi di fase III (Orion-9, -10 e -11), che hanno dimostrato una riduzione permanente fino al 52% del livello di colesterolo "cattivo" LDL (lipoproteine a bassa densità) con solo due iniezioni di Inclisiran all'anno, indica Novartis in una nota odierna.

Secondo le ultime cifre dell'Ufficio federale di statistica (UST), circa 20'000 persone muoiono ogni anno in Svizzera per disturbi cardiovascolari, spesso provocati dal colesterolo "cattivo". Il bisogno di trattamenti in questo ambito nella Confederazione è elevato.