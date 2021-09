Altri aeroporti sulla lista nera della SEM

BERNA - Berna intende estendere la lista degli aeroporti internazionali ritenuti «a rischio» d'immigrazione illegale verso la Svizzera. L'elenco includerà Buenos Aires, Cancùn, Colombo, Erevan, Montego Bay, Podgorica, Puerto Plata, San José e Sharm el-Sheikh.

Le compagnie aeree che non rispetteranno le regole, in particolare non fornendo i dati personali dei viaggiatori in partenza per la Svizzera, rischieranno pesanti sanzioni.

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha posto tale progetto in consultazione sino al 24 settembre, si legge oggi sul Foglio federale. Entro questa scadenza le compagnie aeree interessate dovranno inviare a Berna il proprio parere in merito alla prevista introduzione dell'obbligo di comunicazione dei dati dei passeggeri.

La lista degli aeroporti internazionali ritenuti «a rischio» esiste dal 2015 e comprende scali quali Ankara, Bangkok, Kiev, San Pietroburgo e Tripoli.

La normativa per i nuovi aeroscali entrerà verosimilmente in vigore dal 31 ottobre. Vi è la possibilità di prevedere una fase di prova su richiesta della compagnia aerea, precisa ancora il Foglio federale.