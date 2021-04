Il Barry avrà il suo parco a tema

MARTIGNY - Il Barryland di Martigny diventerà più grande. Tanto da diventare un vero e proprio parco a tema per conoscere i cani San Bernardo. La Fondation Barry ha infatti presentato il progetto che prevede la creazione di uno spazio di 20'000 metri quadri collegato all'attuale edificio. «Sarà un luogo d'incontro tra i San Bernardo e un punto di riferimento tra i centri cinofili» si legge in una nota.

La leggendaria storia del Barry e tutto ciò che c'è da sapere sui San Bernardo e il loro ruolo attuale verranno narrati a un vasto pubblico in modo interattivo, informativo e al naturale. Per la città e la regione di Martigny si tratta di un'ulteriore attrazione turistica.

La realizzazione del progetto - firmato dallo studio d'architettura Game - inizierà nel 2022. L’attrazione centrale è un parco dall’aspetto naturale nel quale sarà possibile osservare i cani in azione. «Il Barry non è un eroe della Marvel, ma piuttosto una testimonianza della nostra coscienza storica collettiva» ha dichiarato Michaël Darbellay dell’agenzia Game. «Per tributare al cane nazionale svizzero tutti gli onori che merita non volevamo una creazione pretenziosa, ma un’architettura discreta e integrata in una topografia forte che determina il benessere di questa razza davvero speciale». I luoghi e gli edifici storici attorno al Barryland attuale verranno sfruttati per un parco con una struttura versatile.

Studio d'architettura GAME