Roger Federer nuovo ambasciatore di Svizzera Turismo

BERNA - La leggenda del tennis elvetico Roger Federer ha assunto un nuovo ruolo: sarà "brand ambassador" di Svizzera Turismo (ST), per promuovere il nostro paese come destinazione di viaggio.

Lo ha indicato l'associazione turistica nazionale in un comunicato stampa pubblicato oggi. Federer e Svizzera Turismo svilupperanno così insieme dei progetti per promuovere la Svizzera nel mondo.

Secondo l'ente, è urgentemente necessario ogni tipo di supporto per uscire dalla «più grande crisi del turismo dalla Seconda Guerra Mondiale», e «nessuno è più adatto» di Roger Federer come «icona globale e portabandiera della Svizzera», in quanto si tratta del «personaggio più iconico del paese».

«Svizzera Turismo e Roger Federer hanno moltissimi valori in comune. Avviare questa collaborazione è un’opportunità unica e di enorme importanza per noi. Fare la differenza nel riprenderci dalle difficoltà degli scorsi mesi e nei mesi a venire sarà un viaggio costellato di momenti da incorniciare», ha dichiarato con enfasi Martin Nydegger, Ceo di Svizzera Turismo.

Lo stesso Federer è contento del nuovo impiego: «Ho sempre avuto la sensazione di rappresentare la Svizzera, ogni volta che entro in campo. Quando c'è scritto il mio nome, c'è sempre una bandiera svizzera collegata. Sono stato molto orgoglioso di farlo per i miei primi 22 anni di carriera e sarà così anche in futuro. Unire le forze con ST per me ora è una logica conseguenza», ha dichiarato Roger Federer in una conversazione con Nydegger.

Le attività di comunicazione inizieranno nel mese di aprile concentrandosi sulle città europee per poi passare agli Stati Uniti e all'Asia. Una serie di immagini e brevi video mostreranno Roger Federer trarre la sua energia dalla natura svizzera. Su MySwitzerland.com, inoltre, i visitatori potranno scoprire la Svizzera attraverso gli occhi di Roger, che presenterà i suoi luoghi preferiti, il meglio delle attrazioni svizzere e anche qualche gemma nascosta.

«Ho viaggiato in tutto il mondo, ma il mio posto preferito è sempre rimasto la Svizzera. È il Paese che mi manca di più quando sono in viaggio», ha confessato Federer, che si è messo a disposizione per una buona causa: il compenso per le sue apparizioni in veste di nuovo ambasciatore per ST sarà devoluto alla Roger Federer Foundation, a sostegno dei bambini meno fortunati in Svizzera.