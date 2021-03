Landsgemeinde annullata? È ricorso al Tribunale federale

APPENZELLO - Tre elettori di Appenzello interno hanno presentato un ricorso al Tribunale federale contro l'annullamento della tradizionale Landsgemeinde in programma a fine aprile, deciso il 16 febbraio dal governo cantonale per le limitazioni dovute al coronavirus.

La Standeskommission (governo) ha preso atto del ricorso, ma in linea di massima i reclami sul diritto di voto non hanno un effetto sospensivo, si legge in una nota odierna della Cancelleria. Pertanto, i preparativi per le votazioni straordinarie del 9 e 16 maggio 2021 continueranno «a meno che il Tribunale federale non ordini espressamente altrimenti».

Il governo cantonale informerà di nuovo il pubblico sulla questione non appena la procedura lo permetterà, aggiunge il comunicato.

In febbraio il governo ha cancellato anche le assemblee distrettuali, che tradizionalmente hanno luogo una settimana dopo la Landesgemeinde. Nel 2020 i due appuntamenti erano stati inizialmente posticipati da fine aprile alla fine di agosto e in seguito annullati.