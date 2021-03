In Svizzera altri 1844 contagi in 24 ore

BERNA - Sono complessivamente 1844 i nuovi casi di coronavirus confermati in Svizzera tra lunedì e martedì. Il bollettino aggiornato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) registra anche 11 decessi nelle ultime 24 ore e 74 ricoveri in ospedale.

La percentuale di positività ai test si conferma stabile, con un 5 per cento (nel weekend era il 4,9%) per quanto riguarda i test molecolari PCR. I tamponi antigenici positivi sono stati invece il 5 per cento (come nel weekend).



tio.ch/20minuti

La media dei contagi in Svizzera settimana per settimana

Sale così a quota 586'096 il totale dei positivi dall'inizio della pandemia, a 9'532 invece quello dei decessi.

Il tasso di riproduzione - aggiornato al 12 marzo - è pari a 1,18 e in linea con la media degli ultimi sette valori comunicati (1,17). L'incidenza del contagio in Svizzera, a oggi, è pari a 220, 88 casi ogni 100'000 abitanti negli ultimi 14 giorni, in leggero aumento.



La curva degli ospedalizzati e dei decessi in Svizzera settimana per settimana

