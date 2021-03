Attenti alle rane sulle strade!

BERNA - Come alla fine di ogni inverno, migliaia di anfibi si spostano verso gli stagni. Questa migrazione avviene nonostante le strade presenti sulla via di rane, rospi e tritoni. La Protezione svizzera degli animali (PSA) invita gli automobilisti alla massima prudenza.

La situazione è particolarmente pericolosa per i rospi comuni, viene spiegato in un comunicato odierno, poiché intere popolazioni si spostano simultaneamente, con il rischio di un vero e proprio «massacro» sulle strade.

Per permettere un passaggio sicuro agli animali, ogni anno volontari erigono delle apposite recinzioni, in modo da "intrappolare" gli anfibi e trasportarli oltre la strada trafficata. Gli automobilisti devono quindi guidare con estrema prudenza - in particolare di notte e vicino all'acqua - per la sicurezza non solo degli animali, ma anche dei volontari al lavoro.