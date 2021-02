Svizzera favorevole all'iniziativa anti-burqa (soprattutto il Ticino)

BERNA - È ormai praticamente certo: il prossimo 7 marzo dalle urne scaturirà un “sì” per l'iniziativa popolare “Sì al divieto di dissimulare il proprio viso” (Iniziativa anti-burqa). Lo conferma il terzo sondaggio di 20 minuti e Tamedia, a cui hanno preso parte quasi 14'000 persone da tutta la Svizzera. Rispetto al precedente rilevamento, i favorevoli sono leggermente in calo, ma restano comunque al 59%. Il 40% dei cittadini intende invece bocciare la proposta.

La regione con più favorevoli resta la Svizzera italiana, con una percentuale del 68% (nella Svizzera francese sono il 59% e in quella tedesca il 58%). Lo ricordiamo, in Ticino la legge cantonale sulla dissimulazione del volto è realtà dal luglio del 2016, dopo che nel 2013 il 65% dei cittadini aveva approvato la relativa iniziativa.

Per quanto riguarda l'iniziativa anti-burqa in votazione il prossimo 7 marzo, il sostegno proviene soprattutto dai partiti del centro-destra (tra gli elettori dell'UDC si dichiara favorevole il 93% dei votanti). Ma dal sondaggio emerge che comunque a sinistra all'incirca una persona su tre intende accettare la proposta.

Vita difficile per l'identità elettronica - Il prossimo 7 marzo saremo chiamati a esprimerci anche sulla legge federale sui servizi d'identificazione elettronica. Se lo scorso gennaio l'esito del voto era ancora incerto, ora si delinea una bocciatura. Attualmente il 56% degli interpellati intende infatti votare “no”. Una maggioranza di favorevoli si riscontra soltanto tra le fila del PLR (60%), del PPD (57%) e dei Verdi liberali (in questo caso il sostegno è di poco superiore al 50%).

Ma qual è il motivo che fa propendere il voto verso il “no”? I contrari ritengono che l'emissione di strumenti d'identificazione debba restare nelle mani dello Stato, anche nel caso dell'identità elettronica.

Libero scambio con l'Indonesia: forse sarà un “sì” - Non è infine ancora chiaro il destino del terzo oggetto federale in votazione, l'accordo di libero scambio tra gli Stati AELS e l'Indonesia. Dal rilevamento emerge comunque un leggero vantaggio per i favorevoli, che attualmente si attestano al 52%. Restano comunque molti coloro che non hanno ancora deciso come votare (6%).

Dal punto di vista regionale, l'accordo di libero scambio trova sostegno soprattutto nella Svizzera tedesca (56%). In Ticino i favorevoli raggiungono invece il 50%, mentre in Romandia solo il 41%. I dubbi sono dovuti in particolare alla produzione dell'olio di palma, che avverrebbe senza dei meccanismi di controllo efficaci.