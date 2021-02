Il virus ci fa godere meno il vivere

WINTERTHUR - Quest'inverno sono circa l'80% le persone che in Svizzera valutano la propria qualità di vita come "buona" o "molto buona"; lo scorso aprile la percentuale era ancora dell'85%, mentre in autunno aveva addirittura raggiunto il 90%. È quanto emerge dall'attuale Covid-19 Social Monitor della Scuola universitaria professionale di scienze applicate di Zurigo (ZHAW) e dell'Università di Zurigo.

Ciò significa che le misure più severe adottate a gennaio hanno avuto un significativo influsso sulla percezione della gente riguardo alla qualità di vita. Il 10% degli intervistati ha detto di sentirsi solo (principalmente persone che vivono sole): anche questo dato è in leggero aumento rispetto alla primavera (9%) e all'autunno (6%). Il 28% ha segnalato di soffrire di maggiore stress psicologico.

Colpiti soprattutto i giovani - Secondo lo studio, i giovani tra i 18 e i 29 anni risultano particolarmente colpiti dalle restrizioni: il 18% di loro soffre di solitudine, il 44% di disagio psicologico. «Per i giovani, questi valori sono stati più alti in quasi tutti i nostri sondaggi dalla scorsa primavera. Inoltre, sono aumentati più bruscamente negli ultimi mesi», precisa Oliver Hämmig dell'università di Zurigo, citato in un comunicato della ZHAW.

Già lo scorso novembre un sondaggio condotto dall'università di Basilea nell'ambito dello "Swiss Corona Stress Study" aveva rilevato che il carico psicologico della pandemia di coronavirus è particolarmente forte nei giovani. Tra i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 24 anni uno su tre soffre di gravi sintomi depressivi. Tra gli over 65, la cifra era del 6%.

In ogni caso, dagli studi emerge che la seconda ondata ha avuto impatti molto più differenziati sulle varie fasce di età rispetto alla prima.

Timori per il posto di lavoro - Il Covid-19 Social Monitor rileva pure che la maggioranza della popolazione si adegua alle misure di protezione contro il coronavirus promulgate dalle autorità. Rispetto alla primavera, tuttavia, sono meno le persone che rinunciano alle visite private e che in generale restano meno a casa. Inoltre, la quota della gente che lavora esclusivamente o principalmente dal domicilio è poco meno di un terzo, mentre la scorsa primavera rappresentava il 40%.

Il 10% degli intervistati ha affermato di temere per il proprio lavoro. In settori come la ristorazione e gli alberghi, la cultura o lo sport, tuttavia, questa cifra è due-tre volte superiore.

Il sondaggio condotto dai ricercatori zurighesi tiene conto dei feedback di un numero di persone compreso tra 1492 e 2802, provenienti da tutte le parti del paese. Tra marzo 2020 e febbraio 2021, i due atenei hanno finora condotto tredici indagini riguardanti il Covid-19.