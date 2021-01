Gli svizzeri si ubriacano più spesso dei tedeschi, e quasi il doppio rispetto agli italiani

Giornalista in formazione

BERNA / LONDRA - Gli svizzeri si ubriacano più spesso dei russi e dei tedeschi, e quasi il doppio delle volte rispetto agli italiani.

È quanto emerge dai risultati del Global Drugs Survey (GDS) per il 2020, un sondaggio effettuato da un organizzazione di ricerca indipendente con sede a Londra.

Nel complesso, in media, negli ultimi 12 mesi i cittadini elvetici si sono infatti ubriacati in 20,5 occasioni, poco sotto la media globale di 20,8. Un problema, quello legato all'abuso di bevande alcoliche, che non va quindi sottovalutato anche nel nostro paese.

Chi beve, e chi meno - In cima alla classifica si situano scozzesi, inglesi e australiani, seguiti da due paesi scandinavi: Danimarca e Finlandia. Per gli intervistati di questi paesi, la media degli ultimi 12 mesi è di oltre 30 sbornie.

D'altra parte, i partecipanti dei paesi centro- e sudamericani sono coloro che si sono ubriacati meno spesso. Tra loro, Argentina (6,9), Colombia (6,5), e Messico (10). In Europa, invece, sono i cittadini italiani (11,7) e portoghesi (9,3) a ubriacarsi meno spesso. I tedeschi hanno una media di 15,3, e i russi di 19,1.

A livello globale - Solo il 16% degli intervistati ha riferito di non essersi mai ubriacato nel corso degli ultimi 12 mesi. In media gli intervistati hanno riferito che è successo 20,8 volte nell'ultimo anno (un dato che è più alto tra gli uomini sotto i 25 anni (28 volte), e più basso tra le donne dai 25 anni in su (12 volte).

Una tendenza che porta spesso a dover ricorrere a servizi medici d'urgenza. In particolare, sono le giovani donne ad aver bisogno più spesso di un trattamento medico urgente, con un tasso del 3,4% - quasi 3 volte quello di donne (1,2%) e uomini (1,3%) oltre i 25 anni.

E ogni tanto, ci si pente... - In media, gli interpellati hanno riferito di essersi pentiti di essersi ubriacati nel 30% delle occasioni.

I principali comportamenti associati al pentimento sono stati il bere troppo e troppo in fretta, il mescolare troppo le bevande, e lo stare con persone che bevono pesantemente. Il motivo che porta più spesso al rimorso, invece, è il malessere del dopo sbornia, seguito dall'aver detto qualcosa che non si avrebbe voluto.

Il pentimento è stato più alto tra gli intervistati dei paesi che riferiscono di essersi ubriacati meno spesso.

Il sondaggio - Il GDS definisce l'essere ubriaco come «aver bevuto così tanto che le facoltà fisiche e mentali (equilibrio, parlato) sono compromesse, che non ci si riesce a concentrare chiaramente, e che la conversazione e il comportamento sono diversi da quelli usuali».

I dati sono stati raccolti tra il 7 novembre e il 30 dicembre 2019 (prima dell'arrivo della pandemia) interpellando 110'000 persone provenienti da più di 25 paesi.

Oltre all'alcol, lo studio ha analizzato determinati comportamenti riguardanti anche l'abuso di altre droghe, in particolare cannabis, MDMA e cocaina.