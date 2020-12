Mini coprifuoco e home office obbligatorio in Turgovia

FRAUENFELD - Turgovia - uno dei sei cantoni richiamati sabato all'ordine da Berna - ha deciso d'inasprire le misure per contrastare il coronavirus a causa del numero sempre più elevato di casi Covid-19 e di ricoveri ospedalieri. Le nuove disposizioni, tra cui chiusure anticipate di alcuni locali e punti vendita e un obbligo per l'home office, entreranno in vigore mercoledì e varranno fino al 23 dicembre. Il Consiglio di Stato del cantone della Svizzera orientale ha quindi dato ascolto all'ultimatum lanciato da Berset e Sommaruga, a differenza di quanto fatto in precedenza dall'Escutivo argoviese che ha scelto di non adottare - per il momento - misure supplementari per contenere l'epidemia di coronavirus.

Mini coprifuoco - A Frauenfeld e dintorni si è invece propenso per correre ai ripari, imponendo le seguenti misure: ristoranti, bar, club e negozi di alimentari e di bevande devono chiudere tra le 22.00 e le 6.00. Nei ristoranti non devono essere sedute a un tavolo più di quattro persone appartenenti al massimo a due nuclei famigliari.

Ritrovi limitati e home office - Sono vietati ritrovi e riunioni sia su suolo pubblico che privato con oltre 10 persone. Per le funzioni religiose e i funerali il limite è fissato a 50 persone. Le attività sportive e culturali non professionali sono pure limitate a dieci unità. Il lavoro a casa, quando possibile, è obbligatorio. Queste nuove misure entreranno in vigore mercoledì alle 20.00 e saranno valide fino alla mezzanotte del 23 dicembre.