Fuori strada con il 3 per mille

SITTERDORF - Molta fortuna, ma anche molta incoscienza, per un 37enne turgoviese finito fuori strada ieri sera con l'auto mentre si trovava a Sitterdorf, cavandosela per fortuna con qualche graffio. Giunta sul posto, la polizia ha invitato il conducente a soffiare nell'etilometro. Il risultato? Un alcolemia del 3,1 per mille.

Per convalidare o invalidare il risultato, il guidatore ebbro è stato condotto dagli agenti in ospedale per un test sanguigno e delle urine, indica una nota odierna della polizia cantonale.