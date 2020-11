Poco considerate, 10 associazioni lasciano Pro Juventute

BERNA - In seguito a una riorganizzazione, dieci associazioni lasciano Pro Juventute svizzera. Ritengono di non essere più prese in debita considerazione dalla fondazione.

Le dieci associazioni saranno d'ora in poi riunite in seno a una nuova organizzazione, l'Aide suisse à la jeunesse et aux familles (ASJF), che verrà presentata venerdì prossimo ai media, si legge in una nota odierna. Cambieranno il nome, ma manterranno le loro attività in favore della gioventù.

«La riorganizzazione di Pro Juventute non teneva più conto delle associazioni regionali e dei loro particolarismi», ha indicato a Keystone-ATS Elie Cattin, nuovo responsabile dell'ASJF.