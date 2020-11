Una ginevrina su tre è stata molestata per strada

GINEVRA - Per la prima volta a Ginevra, il fenomeno delle molestie di strada è stato analizzato nell'ambito dell'ultima edizione della Diagnosi locale di sicurezza del cantone, pubblicata oggi. Dall'inchiesta risulta che il 37,4% delle donne intervistate è stata vittima del fenomeno negli ultimi cinque anni.

Tra le donne, la fascia di età fra i 15 e i 34 anni è la più colpita. In questo gruppo il 71,7% delle intervistate ha dichiarato di esser stata infastidita in passato. La percentuale scende al 45% per le 35-49 anni e al 19,5% per le 50-49 anni. In sei casi su dieci l'ultima molestia subita è recente e risale al 2019.

La DLS ha anche analizzato per la prima volta i problemi legati alla circolazione di biciclette e scooter sui marciapiedi. Si scopre che questi «atti di inciviltà» sono tra le più frequenti e che i tre quarti dei ginevrini ritiene che ciclisti e motociclisti guidino in modo pericoloso.