Twitter blocca i quattro profili dell'UFCOM

BERNA - Dallo scorso 28 settembre, l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) non può più twittare. I suoi quattro account - bakomCH in tedesco, ofcomCH in francese, ufcomCH in italiano e ofcomCHen in inglese - sono infatti stati sospesi dal social media «senza fornire alcuna spiegazione». La pagina dell'Ufficio federale appare attualmente completamente vuota (vedi foto) se si eccettua la scritta che avvisa della sospensione dell'account.

Da parte sua l'UFCOM, in una nota, precisa di «stare mettendocela tutta» per risolvere la situazione, ma finora Twitter non ha reagito ai suoi interventi. «Siamo rammaricati di questa situazione, che sfugge al nostro controllo, e ci scusiamo con gli abbonati. Continueremo a pubblicare le informazioni sul nostro sito Internet o tramite dei comunicati stampa».