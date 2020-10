Un primo vaccino sotto la lente di Swissmedic

BERNA - Swissmedic ha avviato la valutazione scientifica del primo vaccino contro li Covid-19. La domanda di omologazione è stata presentata a inizio ottobre dalla società AstraZeneca, che sta sviluppando il vaccino in collaborazione con l’Università di Oxford. «La valutazione - precisa la Confederazione in una nota - viene effettuata mediante la procedura "Rolling Submission" che consente alle aziende farmaceutiche di presentare domande per i medicamenti ancor prima che lo sviluppo sia concluso e la documentazione sia completa».

Un modo, questo, per velocizzare la decisione di omologazione dei medicamenti. «Swissmedic esamina le prime valutazioni scientifiche provenienti da studi di laboratorio (dati non clinici) già mentre gli studi clinici proseguono». I risultati degli studi disponibili nelle prossime settimane e nei prossimi mesi devono essere presentati a Swissmedic e sottoposti a valutazione scientifica non appena disponibili.

Perché il preparato sia autorizzato, bisognerà confermare la sua efficacia e la sua sicurezza. In pratica la documentazione «deve mostrare in che misura il vaccino è sicuro ed efficace nel proteggere le persone contro il nuovo coronavirus Sars-CoV-2».

«La sicurezza prima di tutto» - Per immettere sul mercato elvetico un medicinale, infatti, è necessario presentare una domanda di omologazione e il vaccino del Sars-CoV-2 non fa eccezione. «I vaccini sono (di solito) usati in modo profilattico su persone sane, per cui i requisiti nei confronti dell'efficacia, della sicurezza e della qualità dei vaccini sono molto elevati, anche in conformità con gli standard internazionali».