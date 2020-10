I nuovi contagi sono 550, 18 ricoveri e un decesso

BERNA - Il mese di ottobre si apre con 550 nuovi casi di coronavirus registrati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). La percentuale di tamponi positivi è del 4,4 %, oltre un punto percentuale in più rispetto a ieri. I casi di Covid registrati da inizio pandemia sono 53'832.

Decessi e ospedalizzazioni - Una persona è deceduta nelle ultime 24 ore a causa dell'infezione da Covid-19 e le nuove ospedalizzazioni sono 18.

Contact tracing - Le persone attualmente in isolamento sono 3'352, coloro che si trovano in quarantena per essere entrate in contatto con una o più persone affette da Covid-19 sono 6'380 mentre quelle in quarantena per essere entrate in Svizzera da un paese a rischio sono 13'709.