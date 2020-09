Un pezzo di carne secca spedito nello spazio

BRIGELS - La carne secca dei Grigioni ama l'alta quota. Il suo sapore tipico si ottiene conservando i pezzi di carne in un condimento per settimane, poi essiccandoli con l'aria di montagna.

Un gruppo di macellai grigionesi se n'è uscito alcune settimane fa con un'idea bislacca ma divertente. Lanciare la carne secca a un'altezza di 40mila metri dal suolo, per vedere l'effetto. Quale sarà il suo sapore dopo un'essiccazione galattica?

La missione "High Dry" è scattata oggi. Un equipaggio di produttori si è riunito questa mattina alle 10.30 in un prato fuori Churwalden, nella regione di Plessur, e ha fatto decollare con un pallone aerostatico un pezzo di carne secca maturato al punto giusto. Il pallone ha raggiunto la quota desiderata attorno alle 14.00 ed è esploso per la bassa pressione, lasciando cadere a terra il suo prezioso carico.

Il viaggio è stato filmato da una microcamera, e trasmesso in diretta streaming. Ora le ricerche sono in corso per individuare il punto di atterraggio, grazie a un trasmettitore GPS. «La carne è atterrata fuori dalle strade battute e quindi è partita un'escursione per recuperarla» ha commentato l'amministratore delegato del consorzio di produttori Gieri Spescha.

L'iniziativa, nata dall'Associazione Bündner Fleischfabrikanten, si è svolta con il consenso delle autorità locali, che hanno rilasciato i permessi del caso. «Abbiamo pensato che in questo modo si potesse migliorare ancora di più il gusto di questa nostra eccellenza gastronomica» afferma Fredy Gurtner, titolare della macelleria Gurtner e partner dell'iniziativa. La speranza - spiega - è che la differenza di temperatura e la bassa pressione inneschino un cambiamento del gusto.