La carne secca grigionese punta allo spazio

COIRA - È da oltre cento anni che la carne grigionese ottiene il suo sapore inconfondibile attraverso l'essiccazione ad alta quota. In genere si parla di un'altitudine compresa tra gli ottocento e i milleottocento metri sul livello del mare, ovviamente nelle Alpi grigionesi. Ma ora quattro produttori puntano ancora più in alto... molto più in alto: l'obiettivo è infatti la stratosfera, a circa quarantamila metri di quota.

La missione si chiama High Dry (#missionhighdry) ed è in programma per il prossimo 13 settembre, quando un taglio di carne grigionese sarà affidato a un pallone aerostatico (la navicella si chiamerà “Mocka One”). Quest'ultimo - riempito d'elio - prenderà quota e in circa due ore raggiungerà l'altitudine massima nella stratosfera, a circa quarantamila metri.

Lassù il pallone esploderà a causa della dilatazione dell'elio (il pallone, che a terra ha un diametro di due-tre metri, raggiungerà infatti i sette metri). E diverse ore dopo il lancio verso la stratosfera, la “Mocka One” (contenente la carne secca) tornerà quindi sulla superficie terrestre per mezzo di un paracadute. La capsula sarà allora localizzata con il GPS... e una volta recuperata, la crew passerà al momento tanto atteso: la degustazione.

L'esperimento permetterà ai quattro produttori che fanno parte dell'equipaggio (si tratta di Jörg Brügger, Fredy Gurtner, Ludwig Hatecke e Anselm Sialm, tutti e quattro membri dell'associazione dei produttori di carne grigionese) di comprendere quale sia l'influsso dell'essiccazione nella stratosfera (seppure per poche ore) sull'aroma della carne.

La High Dry è una missione volta anche e soprattutto alla promozione del prodotto e del territorio grigionese, come emerge dal relativo comunicato. L'esperimento sarà infatti trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Graubünden.ch e sul sito Mission High Dry, con tanto di interviste ai produttori e agli esperti che prendono parte al particolare progetto.

L'appuntamento è fissato per il prossimo 13 settembre a partire dalle 11.30. Ma per l'esperimento sarà necessaria una meteo impeccabile. In caso di maltempo il volo sarà rimandato al 20 settembre (la decisione sarà presa alcuni giorni prima, sulla base delle previsioni).