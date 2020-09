Test pilota sul 5G in nove località vodesi

LOSANNA - Il Canton Vaud lancerà progetti pilota su antenne di telefonia mobile 5G: per testare e verificare gli strumenti di misura sviluppati dalla Confederazione sono state scelte nove installazioni sul territorio cantonale.

«Questi test permetteranno di effettuare misurazioni delle radiazioni e di analizzarle secondo le raccomandazioni della Confederazione, in modo da rispettare i valori-limite stabiliti nell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI)», indica il Consiglio di Stato vodese in una nota odierna.

Le misurazioni, che dureranno fino al prossimo mese di marzo, saranno svolte nei comuni di Onnens, Villeneuve, La Chaux, Yverdon-les-Bains, Eysins, Jouxtens-Mézery, Penthalaz, Lonay e Losanna. I luoghi sono stati selezionati per «riflettere le differenti realtà del cantone», precisa l'esecutivo.

L'introduzione della nuova tecnologia 5G sta facendo dibattere in diverse zone della Svizzera, in particolare in Romandia: al centro delle discussioni figurano in particolare le reticenze riguardo alla protezione dalle radiazioni. Diversi cantoni hanno introdotto una moratoria poiché vi è incertezza sull'impatto di queste alte frequenze sulla salute.