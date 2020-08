Da Lidl il personale mette la mascherina

WEINFELDEN - Lavorare con o senza mascherina? Sinora nei negozi Lidl il personale poteva scegliere liberamente se indossarla o meno. Ma dal prossimo venerdì 28 agosto si cambia: in tutte e 145 le filiali elvetiche del discount scatterà l'obbligo di mascherina per il personale.

«L'impresa di commercio al dettaglio - si legge in una nota - reagisce con questo provvedimento al numero di casi in aumento a livello generale nazionale e in questo modo vuole proteggere meglio i suoi collaboratori nonché i suoi clienti».

Tale obbligo non vale per i clienti (perlomeno in quei cantoni in cui non è stata introdotta tale disposizione). Tuttavia Lidl Svizzera consiglia alla clientela d'indossarla mentre fa la spesa.

Da domani Lidl Svizzera abbasserà inoltre i prezzi delle mascherine in vendita nelle sue filiali, da 19,90 a 15,90 franchi per una confezione da cinquanta esemplari.