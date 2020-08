Bambini dell'asilo in quarantena a Berna

BERNA - In un istituto scolastico di Berna, nel quartiere di Bethlehem, una sezione di un asilo è stata messa in quarantena. Una persona responsabile dell'insegnamento è infatti risultata positiva al coronavirus.

L'ufficio del medico cantonale ha ordinato una quarantena di dieci giorni per tutti i bambini. Lo stesso vale per altre persone entrate in contatto con gli interessati, si legge in un comunicato odierno del Dipartimento cantonale della sanità.

Le lezioni in aula per il resto dei bambini dell'istituto scolastico sono comunque garantite, sottolineano le autorità. Dopo le vacanze estive nel canton Berna si era già registrato un caso simile, più precisamente nella regione dell'Emmental.