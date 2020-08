Grave incidente, 23enne sfregiato da un aeroplano radiocomandato

ZURIGO - Grave incidente con un modellino elettrico di aeroplano radiocomandato ieri nel tardo pomeriggio a Ottenbach (ZH). Un ragazzo di 23 anni ha riportato gravi ferite al volto. Il modellino elettrico era pilotato da un uomo di 48 anni. Per motivi inspiegabili l’aeroplanino ha colpito a circa 200 metri di distanza un ragazzo che in quel momento stava lavorando sul tetto di un rimorchio di un cantiere.

Il giovane si è improvvisamente accasciato e ha iniziato a urlare. «Abbiamo sentito il botto e poi le sue urla» hanno raccontato al portale di 20 Minuten i colleghi di lavoro. Immediatamente il tetto del rimorchio si è ricoperto di sangue. Le ferite a quanto pare sono profonde.

«L'ambulanza è arrivata pochi minuti dopo, e poi un elicottero Rega lo ha portato all'ospedale universitario di Zurigo»hanno raccontato i colleghi. Secondo le loro informazioni, il ragazzo è stato operato già in serata, ed è stato sottoposto a diversi interventi di chirurgia plastica. I testimoni hanno riferito di una scena impressionante e di “ferite da guerra”. «L'intero volto presentava tagli. Avrà certamente cicatrici profonde". Nonostante le ferite gravi, il ragazzo non ha mai perso coscienza e la sua vita non è in pericolo.

