Nella piscina di Porrentruy solo chi abita in Svizzera

PORRENTRUY - Chi non risiede in Svizzera da oggi non potrà più entrare nella piscina di Porrentruy (JU) né potrà acquistare un abbonamento. È quanto annuncia il comune che, confrontato con una grande affluenza, vuole limitare il rischio di propagazione del coronavirus.

La drastica decisione è da far risalire a motivi di sicurezza. In caso di alta frequentazione, l'accesso alla struttura potrebbe inoltre venire temporaneamente limitato per tutti i bagnanti, senza distinzione.

«C'è molta inciviltà alla piscina di Porrentruy», ha detto sulle onde della radio RFJ il municipale Philippe Eggertswyler. Ogni residente dovrà mostrare la propria carta d'identità o un documento amministrativo per dimostrare di abitare in Svizzera.

Degli agenti di sicurezza saranno presenti sul posto per vigilare sulla situazione. Le misure predisposte varranno fino al termine della stagione, previsto a metà settembre.