Precipita scendendo dal Pilatus, morto un escursionista

STANS - Non è stata una giornata felice quella di ieri per gli scalatori. La caduta avvenuta ieri mattina al confine tra i cantoni di Vaud e Berna, nella quale ha perso la vita un 23enne vallesano, non è stata l'unica tragedia verificatasi tra le montagne elvetiche. Nel pomeriggio un 66enne nidvaldese ha infatti perso la vita scendendo dal Pilatus.

L'escursionista, che stava scendendo a valle dal versante nidvaldese dell'iconica vetta insieme ad altre tre persone, è infatti precipitato nel vuoto per una quarantina di metri dopo aver abbandonato il sentiero. I soccorritori, intervenuti sul posto con un elicottero della Rega, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 66enne. Il suo corpo è stato successivamente recuperato con l'ausilio di un argano.

Sui fatti è stata avviata un'indagine.