Cade per 30 metri, morto uno scalatore

LOSANNA - Si è tramutata in tragedia l'arrampicata effettuata da due giovani vallesani nella regione del Rougemont, a cavallo tra il canton Vaud e Berna. Nel tentativo di raggiungere la vetta di Pointe de l'Echelle, uno svizzero di 23 anni è infatti improvvisamente precipitato nel vuoto.

La caduta, di oltre trenta metri, si è rivelata fatale. I soccorsi, allertati dal compagno di scalata, non hanno infatti potuto far altro che constatare il decesso del 23enne. Il corpo della vittima è stato trasportato dalla Rega all'ospedale di Zweisimmen nell'Oberland bernese.

Nonostante l'incidente sia avvenuto in territorio vodese, il caso è stato trattato dalla polizia cantonale bernese, i quali specialisti hanno raggiunti per primi il luogo della tragedia. La procura del Canton Vaud ha aperto un'inchiesta per stabilire le esatte cause del dramma.