Auto in fiamme nel tunnel del Bözberg

FRICK - Oggi poco prima delle 17, un'auto in fiamme ha portato alla temporanea chiusura della galleria del Bözberg sull'A3 in territorio argoviese. I vigili del fuoco di Frick (AG) sono riusciti in breve tempo a spegnere l'incendio. I viaggiatori che si trovavano in prossimità del veicolo bruciato hanno potuto essere tratti in salvo. Nessuno è rimasto ferito.

L'ufficio stampa della polizia cantonale ha confermato all'agenzia Keystone-ATS una notizia in tal senso pubblicata dal portale blick.ch. Una pattuglia del Corpo delle guardie di confine è arrivata rapidamente sul luogo dell'incidente ed è riuscita a portare in salvo 12 persone che si trovavano nelle vicinanze attraverso un tunnel di sicurezza.

Due agenti della pattuglia sono stati portati in un ospedale per verificare un eventuale avvelenamento da fumo. Le cause del sinistro non sono note. La galleria sarà ispezionata per accertare se abbia riportato danni.