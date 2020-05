Il numero di passeggeri all'aeroporto di Zurigo? Come nel 1952

ZURIGO - In seguito alla quasi totale paralisi del traffico aereo determinata dall'attuale crisi del coronavirus, il numero di passeggeri all'aeroporto di Zurigo-Kloten in aprile è crollato del 99,6% rispetto allo stesso mese del 2019. I passeggeri sono stati in tutto poco meno di 27'000, indica un comunicato odierno del gestore dello scalo, Flughafen Zürich. Che parla di cifre che non si vedevano dal 1952.

Nello stesso periodo, e sempre su base annua, il movimento degli aerei è crollato del 91,7% a 1'921 tra atterraggi e decolli, e il tasso d'occupazione dei velivoli è sceso al 20,1% (-59,9 punti percentuali).

Lo scalo ha gestito 12'177 tonnellate di merci. In questo caso il calo dei volumi è stato del 67,5%, precisa la nota.