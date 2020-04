Due uomini hanno deciso di fare apero... ai bordi della strada

Giornalista in formazione

elaborata da Robert Krcmar Giornalista in formazione

LOSANNA - Diversi automobilisti devono essere rimasti sorpresi, confusi o perplessi mentre attraversavano l'Avenue du Grey, a Losanna, ieri sera verso le 19.30.

Questo perché ai bordi della strada si è consumata una scena al limite dell'assurdo: due uomini si sono piazzati al lato della strada per sorseggiarsi un drink e farsi una chiacchierata. Una trovata che da alcuni potrebbe essere definita simpatica, ma che è altrettanto illegale e pericolosa.

La particolare idea è stata immortalata da un lettore di 20 Minutes, che mostra come i due giovani non si sono fatti mancare nulla: due sedie ed un tavolo con una bella tovaglia.

Secondo il testimone, i due sono rimasti lì per poco più di mezz'ora. «È stato divertente osservare la scena» ha raccontato, «una signora si è avvicinata per chiacchierare con loro e diverse auto si sono fermate per salutarli».

Il luogo in cui si sono piazzati è un'arteria molto trafficata nel capoluogo del Canton Vaud. «Certamente, in questi tempi di pandemia, ci sono meno persone del solito. Ma c'è comunque ancora molto traffico», conferma il residente.

La polizia non è stata contattata e non è dunque intervenuta. Tuttavia, gli agenti hanno fatto notare che è illegale e pericoloso allestire una simile scenetta sul ciglio della strada. «È un'azione illegale, l'articolo 46 capoverso 2 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale sottolinea che "i pedoni devono evitare di soffermarsi inutilmente sulla carreggiata, soprattutto nei luoghi ciechi o stretti, agli incroci, di notte e in caso di maltempo"».

Inoltre, con una simile bravata i due uomini mettono in pericolo sia se stessi che gli altri automobilisti, che potrebbero esserne distratti e causare un incidente.