La Posta premia i dipendenti: 500 franchi

Un riconoscimento per i rischi sul lavoro. Ma per il sindacato Transfair non è sufficiente

Una parte degli impiegati della Posta ottiene un premio di un massimo di 500 franchi quale apprezzamento, da parte dell'ex regia federale, per il lavoro svolto in condizioni difficili in seguito alla pandemia Covid-19. Lo indica il sindacato transfair, che saluta il gesto ma critica il mancato versamento del contributo ai dipendenti di AutoPostale e PostFinance.