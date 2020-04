Le FFS hanno la loro nuova guida: «Momento impegnativo, usciremo dalla crisi»

BERNA - Le FFS hanno la loro nuova guida. Vincent Ducrot è infatti da oggi il nuovo direttore dell'ex Regia federale. Un cambio di rotta complicato dall'emergenza coronavirus. «Passare il testimone a un nuovo CEO è sempre un momento speciale. E lo è ancor di più in una situazione di crisi», ha precisato la presidente del Consiglio d’amministrazione Monika Ribar.

Una crisi che ha coinvolto anche i trasporti pubblici. Da questo punto di vista una «figura positiva» ed esperta come quella di Ducrot potrebbe dare una grossa mano alle FFS. «Ad assumere le redini dell’azienda è infatti un manager di grande esperienza, molto ben inserito nel settore dei trasporti pubblici e nel mondo politico e con buone relazioni con i partner sociali». Ducrot ha infatti lavorato per l'ex Regia Federale tra il 1993 e il 2011 prima di essere scelto quale direttore generale dei trasporti pubblici di Friburgo.

«Assumo il mio nuovo ruolo in un momento molto impegnativo per tutti», ha esordito il neo direttore. Il suo primo (impegnativo) compito sarà quello di traghettare le FFS e i trasporti pubblici ferroviari fuori dall’attuale crisi. Nelle prossime settimane, le FFS e i trasporti pubblici avranno l’importante responsabilità di garantire l’esercizio ferroviario e l’offerta di base per la popolazione e l’economia. «Dobbiamo inoltre prepararci a ristabilire l’esercizio in modo ordinato al termine della crisi».

