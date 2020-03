Oggetti sospetti in stazione: intervengono gli artificieri

LUCERNA - Con diversi treni cancellati e pochissimi viaggiatori in circolazione a causa dell'emergenza coronavirus probabilmente non molti se ne saranno accorti, ma questo pomeriggio la stazione di Lucerna è stata parzialmente chiusa a causa di un allarme bomba.

Come riferisce la polizia cantonale in un comunicato, poco dopo le 16.15 un ignoto ha deposto un oggetto sospetto davanti agli armadietti per i bagagli e ne ha inserito un altro in uno degli scompartimenti. Dopo il ritrovamento, la stazione è stata parzialmente chiusa ed evacuata e si è reso necessario l'intervento degli artificieri dell'Istituto forense di Zurigo. L'ispezione ha permesso di stabilire che gli oggetti sospetti erano innocui. La stazione è stata completamente riaperta poco dopo le 20.

La polizia ha potuto ricostruire le azioni dello sconosciuto grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza. Su di lui sono in corso indagini.