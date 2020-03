Filtrato l'accesso al terminal con l'aiuto della polizia

GINEVRA - L'aeroporto di Ginevra ha ulteriormente filtrato l'accesso al terminal. Da oggi, giovedì 19 marzo, solo un numero limitato di passeggeri è accettato all'interno dell'aeroporto. Grazie all'aiuto della polizia sono inoltre state rafforzate le misure per limitare le densità delle persone e imporre tra loro la distanza minima.

All'interno dell'edificio tutti gli spazi adibiti alle code sono riconfigurati con segnaletica a terra per garantire che la distanza di due metri tra gli individui sia rispettata, ha comunicato oggi l'aeroporto. Sono stati aggiunti plexiglas.

Se un'area di attesa è satura, il suo accesso viene chiuso. I messaggi in altoparlante sono stati rinforzati. Gli agenti del terminal intervengono per ricordare le istruzioni ai passeggeri, così come le pattuglie della polizia.

Da parte sua il settore aereo del Sindacato dei servizi pubblici (SSP) ha chiesto oggi la chiusura immediata dell'Aeroporto di Ginevra dove i datori di lavoro non sono in grado, secondo SSP, di proteggere i loro dipendenti. In caso contrario presenterà un avviso di sciopero generale. L'aeroporto di Ginevra è sorpreso da queste dichiarazioni.

Diversi lavoratori dell'aeroporto sono infettati dal virus. Essi possono a loro volta trasmetterlo ai passeggeri, scrive SSP.

keystone-sda.ch / STF (SALVATORE DI NOLFI)